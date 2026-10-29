В Дрожжановском районе обновили поликлинику центральной больницы

В селе Старое Дрожжаное завершился капитальный ремонт поликлиники Дрожжановской центральной районной больницы. Работы проводились в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Минстрое РТ.

По данным ГИСУ РТ, строители заменили кровлю и входную группу, установили новые двери, обновили инженерные сети. Внутри помещений выполнена отделка, уложено новое напольное покрытие. Площадь здания превышает 3,3 тысячи квадратных метров.

Дрожжановская ЦРБ оказывает жителям стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь. В структуру учреждения входят хирургическое, терапевтическое и детское отделения, акушерский стационар и дневной стационар.

В этом году в Татарстане планируется капитально отремонтировать 96 объектов здравоохранения, на что выделено более 3,4 миллиарда рублей. По республиканским программам обновят 33 ФАПа, 33 пункта раздачи детского молочного питания и 25 стационаров. Пять поликлиник включены в федеральную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения».