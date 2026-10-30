Пассажиров Казани предупредили о возможном росте стоимости проезда до 60 рублей

В Казани с 2027 года разовая поездка в общественном транспорте может подорожать до 60 рублей при оплате наличными. Безналичный расчет, по предложению перевозчиков, обойдется в 50 рублей, а для владельцев транспортных карт тариф могут установить на уровне 48 рублей. Эти суммы пока не утверждены, их рассматривает госкомитет Татарстана по тарифам.

Ведомство изучит заявки муниципалитетов и примет окончательное решение до 20 декабря 2026 года. Сейчас в Казани проезд стоит 46 рублей независимо от способа оплаты. Если предложения одобрят, при безналичном расчете цена вырастет на 4 рубля, а при оплате наличными — сразу на 14. Для тех, кто покупает проездной на 100 и более поездок в месяц, одна поездка может обойтись в 46 рублей, а сам абонемент — в 4,6 тысячи рублей.

Аналогичные заявки подали и другие города республики. В Набережных Челнах предельный тариф предлагают установить на уровне 56 рублей, в Нижнекамске — 60, в Зеленодольске — 77, в Альметьевске — 55. В Лениногорске и Мензелинске проезд может стоить 46 и 45 рублей соответственно. Сейчас в Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске и Альметьевске поездка обходится в 46 рублей, а в Лениногорске и Мензелинске — в 33.

При анализе заявок специалисты учитывают протяженность маршрутной сети, состояние подвижного состава, пассажирооборот и расходы транспортных предприятий. Основные статьи затрат — топливо, запчасти, зарплаты водителей и ремонт автобусов. Дополнительную нагрузку создают перевозки льготников: их доля в пассажиропотоке достигает 70%, а компенсации из бюджета не покрывают все расходы.

Один из казанских перевозчиков заявил, что предприятиям нужно более существенное повышение тарифов. В текущем году компания не смогла увеличить зарплаты сотрудникам из-за роста цен на топливо и удорожания ремонта транспорта. В 2024 году поездка в Казани стоила 38 рублей при безналичной оплате и 42 — наличными, а в 2025-м тариф подняли до 43 рублей, отменив разницу между способами расчета. В 2026-м стоимость выросла до 46 рублей, хотя перевозчики просили 49.