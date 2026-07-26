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На Арбате открылась выставка калининградского янтаря

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
На Арбате открылась выставка «Янтарная галерея»...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В центре Москвы, на Арбате, начала работу экспозиция «Янтарная галерея». На ней представлены образцы калининградского янтаря, включая редкие самородки и камни с уникальными включениями (инклюзами). Экспонаты привезли прямо из Калининградской области.

Организаторы называют выставку интерактивным музеем. С помощью современных технологий посетители могут изучить историю «солнечного камня» и узнать о методах его добычи в разные эпохи.

Экспозиция уже привлекла внимание москвичей и гостей столицы. Она пользуется устойчивым интересом у публики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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