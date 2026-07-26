На Арбате открылась выставка калининградского янтаря

В центре Москвы, на Арбате, начала работу экспозиция «Янтарная галерея». На ней представлены образцы калининградского янтаря, включая редкие самородки и камни с уникальными включениями (инклюзами). Экспонаты привезли прямо из Калининградской области.

Организаторы называют выставку интерактивным музеем. С помощью современных технологий посетители могут изучить историю «солнечного камня» и узнать о методах его добычи в разные эпохи.

Экспозиция уже привлекла внимание москвичей и гостей столицы. Она пользуется устойчивым интересом у публики.