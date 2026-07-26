Пик жары: сегодня в Татарстане воздух прогреется до +36 градусов

Сегодня в Татарстан пришел пик жары — столбики термометров поднимутся до +31…+36 градусов. В Казани воздух прогреется до +32…+34, а на солнце и вовсе невыносимо. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, но местами возможны порывы до 14 м/с. Синоптики обещают, что в понедельник станет чуть прохладнее: +29…+34 градуса. А вот во вторник жара спадет до +24…+29. Так что наслаждайтесь знойным воскресеньем, но не забывайте про воду и тень.