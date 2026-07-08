Наука

Почему подсчет калорий не всегда помогает похудеть: объяснение ученых

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые объясняют, почему подсчет калорий не все...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ученые объясняют, что для снижения веса важны не только калории, но и их источник. Одни продукты помогают тратить энергию, другие — накапливать жир и вызывать голод. об этом сообщает TechInsider.

Калория — единица энергии из белков, жиров и углеводов. Но цифры на упаковке не всегда отражают реальное усвоение. На это влияют способ приготовления, степень обработки, пищеварение, генетика и даже зрелость фруктов. Производители могут округлять данные, поэтому фактическая калорийность отличается до 20%.

Организм по-разному реагирует на продукты с одинаковой энергетической ценностью. Например, белый хлеб и сладости быстро повышают сахар в крови, стимулируя выработку инсулина и запасание жира. А продукты с клетчаткой — цельнозерновые, бобовые, орехи — перевариваются медленнее, дают долгое чувство сытости, и часть их калорий не усваивается. Так, 200 калорий из орехов полезнее для веса, чем 100 калорий из газировки.

Способ приготовления тоже важен: вареная пища усваивается легче сырой, незрелые бананы дают меньше энергии, чем спелые, а калории из миндального масла усваиваются лучше, чем из цельного миндаля.

Ультрапереработанные продукты снижают расход энергии в покое, заставляя организм сжигать меньше калорий и накапливать жир. Специалисты советуют ограничивать такую пищу и выбирать цельные продукты.

Даже одинаковое блюдо по-разному усваивается разными людьми. Например, после бессонной ночи обмен веществ меняется.

Подсчет калорий может быть полезен для контроля порций, но не стоит зацикливаться на цифрах. Важнее качество рациона: цельнозерновые, овощи, фрукты, бобовые, клетчатка, меньше сахара и переработанной пищи. Современные исследования показывают, что для здоровья и снижения веса имеет значение не только количество, но и источник калорий, способ приготовления и индивидуальные особенности усвоения.

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