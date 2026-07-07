На Международной промышленной выставке «Иннопром» во втором павильоне представили планшет и телефон, способные работать в условиях, где обычная техника запрещена. Эти устройства уже применяются на взрывных карьерах, рудниках и в шахтах.

Гаджеты устойчивы к воде, солевому туману, пыли, вибрациям и ударам, а также выдерживают температуры от -20 до +60 градусов. Они имеют сертифицированный класс защиты и оснащены водонепроницаемым микрофоном с шумоподавлением. Литий-ионная батарея держит заряд до десяти часов.

Планшет многофункционален: в него встроены гироскоп, компас, акселерометр, датчики света и приближения. Заказчиками выступают нефтегазодобывающие и перерабатывающие компании, предприятия химической и фармакологической отраслей.

На горно-добывающих предприятиях новинку уже оценили: с её помощью осуществляется связь между диспетчером и обходчиком карьера. «Они эксплуатируются на объектах, где вероятны утечки газовых смесей и легковоспламеняющихся жидкостей, например в зонах ликвидации аварий», — пояснили на стенде.