В Казани перед судом предстанет 34-летняя женщина, обвиняемая в мошенничестве, получении взятки и служебном подлоге. Информацию предоставила Прокуратура Татарстана.

По версии следствия, преступления совершались, когда она руководила детским садом. Женщина фиктивно устроила на должность завхоза местную жительницу, которая фактически не работала, но получала зарплату. Эти деньги через посредников передавались заведующей. Чтобы скрыть нарушения, она вносила ложные данные в табели учета рабочего времени и ведомости. С октября 2023 года по февраль 2026 года Управлению образования Казани нанесен ущерб более 643 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемая получала деньги от предпринимателя, арендовавшего спортзал в детсаду. За вознаграждение свыше 90 тысяч рублей она обеспечивала заключение срочных договоров аренды для занятий физкультурой с детьми.

Женщина полностью признала вину в получении взяток, но не признала в мошенничестве и служебном подлоге. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани.