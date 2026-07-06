Названы самые опасные электроприборы в доме

Журналисты BGR составили список устройств, которые не рекомендуется оставлять на зарядке без присмотра. Материал опубликован на сайте издания.

По словам авторов, большинство бытовых приборов имеют несколько степеней защиты, что позволяет эксплуатировать их круглосуточно. Однако некоторые гаджеты они считают потенциально опасными и советуют отключать их от сети на ночь.

На первом месте — обогреватели. Они потребляют много энергии и при неправильном использовании могут воспламениться. Также в списке грелки и электрические одеяла: их следует применять только для предварительного нагрева постели, а не для поддержания тепла всю ночь. Специалисты рекомендуют не держать подключенными пауэрбанки — литий-ионные батареи в них нестабильны.

Опасность представляют и зарядные устройства для смартфонов неизвестных брендов, а также аккумуляторы для беспроводного инструмента. В конце авторы советуют отключать от розетки мелкую кухонную технику — она может выйти из строя при скачке напряжения.