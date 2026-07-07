Видеоигры положительно повлияли на когнитивные способности
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Международная команда ученых выяснила, что видеоигры дают небольшой, но воспроизводимый прирост когнитивных способностей, особенно рабочей памяти. Выводы основаны на метаанализе 133 независимых исследований с участием 14 245 человек. Работа опубликована в журнале Acta Psychologica.
Рабочая память — это способность мозга удерживать и оперировать небольшим объемом информации в текущий момент, например, запоминать номер телефона, пока ищешь, куда его записать. Рубэй Чжао из Шанхайского педагогического университета с коллегами проанализировали три типа исследований: корреляционные (сравнение геймеров и негеймеров по анкетам), сравнительные (прямые тесты) и экспериментальные (людей просили играть несколько недель, затем тестировали).
При прямом сравнении опытные геймеры опережали негеймеров по пространственному мышлению, зрительному вниманию и способности переключаться между задачами. В экспериментальных исследованиях, самых строгих по методологии, подтвержденным улучшением оказалась именно рабочая память.
Авторы связывают эффект с нейропластичностью — способностью мозга перестраивать нервные связи под влиянием нового опыта. Виртуальные пространства, требующие ориентации и навигации, нагружают те же структуры мозга, что и реальное перемещение. Внутриигровые награды вызывают выброс дофамина, укрепляющего следы памяти. Жанр игры, пол и возраст участников не влияли на величину эффекта.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец