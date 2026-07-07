Наука

Видеоигры положительно повлияли на когнитивные способности

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые выяснили, что видеоигры улучшают рабочую...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Международная команда ученых выяснила, что видеоигры дают небольшой, но воспроизводимый прирост когнитивных способностей, особенно рабочей памяти. Выводы основаны на метаанализе 133 независимых исследований с участием 14 245 человек. Работа опубликована в журнале Acta Psychologica.

Рабочая память — это способность мозга удерживать и оперировать небольшим объемом информации в текущий момент, например, запоминать номер телефона, пока ищешь, куда его записать. Рубэй Чжао из Шанхайского педагогического университета с коллегами проанализировали три типа исследований: корреляционные (сравнение геймеров и негеймеров по анкетам), сравнительные (прямые тесты) и экспериментальные (людей просили играть несколько недель, затем тестировали).

При прямом сравнении опытные геймеры опережали негеймеров по пространственному мышлению, зрительному вниманию и способности переключаться между задачами. В экспериментальных исследованиях, самых строгих по методологии, подтвержденным улучшением оказалась именно рабочая память.

Авторы связывают эффект с нейропластичностью — способностью мозга перестраивать нервные связи под влиянием нового опыта. Виртуальные пространства, требующие ориентации и навигации, нагружают те же структуры мозга, что и реальное перемещение. Внутриигровые награды вызывают выброс дофамина, укрепляющего следы памяти. Жанр игры, пол и возраст участников не влияли на величину эффекта.

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