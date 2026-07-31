Московские разработчики получили доступ к мокап-студии с 60 камерами
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Разработчики из Москвы теперь могут пользоваться мокап-студией, которая считается самой технологичной в СНГ. Доступ открыт в Московском кластере видеоигр и анимации при поддержке столичного департамента культуры, сообщает «Культура Москвы».
Студия оснащена 60 камерами OptiTrack, шестью комплектами перчаток для захвата движений кистей и пальцев, шестью шлемами для записи мимики, специализированной съемочной площадкой и профессиональным реквизитом. Оборудование позволяет одновременно записывать движения нескольких актеров, включая пластику тела, работу рук и детали мимики.
В медиа департамента отметили, что инфраструктура кластера помогает разработчикам быстрее проходить сложные этапы производства, снижать затраты и повышать качество проектов. Доступ к технологиям захвата движения позволяет создавать реалистичную анимацию на уровне ведущих мировых компаний.
Мокап-студия доступна всем резидентам кластера. Она особенно востребована при создании персонажей для видеоигр, анимации, кино и телепроектов.
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