В Татарстане осудили бизнесмена за хищение почти 2 млн рублей по нацпроекту

В Казани суд признал директора компании «Энергополис» виновным в мошенничестве. Бизнесмен строил очистные сооружения по проекту «Оздоровление Волги». Как выяснилось, он похитил бюджетные средства. Сумма ущерба составила 1,8 миллиона рублей.

Суд установил факт хищения. Подрядчик завладел деньгами, предназначенными для строительства. Точные схемы мошенничества в материалах дела не раскрываются. Однако это не помешало вынести обвинительный приговор.

Предпринимателю назначено наказание. Какое именно — не уточняется. Приговор еще не вступил в силу, поэтому у защиты есть время на обжалование. Если вышестоящая инстанция оставит решение без изменений, директор «Энергополиса» понесет наказание.