Новости Казани

В Казани выросли цены на авиабилеты по популярным направлениям

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В августе 2026 года цены на авиабилеты из Казан...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В августе 2026 года стоимость авиабилетов из Казани по ряду направлений значительно увеличилась. Данные аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) показывают, что наиболее заметный рост цен произошел на рейсах в Минеральные Воды. Минимальная цена билета без багажа выросла более чем вдвое — с 9,6 тысячи до 19,3 тысячи рублей, что составляет прирост на 101,1%. сообщает Реальное время.

Также подорожали перелеты в Калининград. Билеты в одну сторону стали дороже на 62,1%, а обратные рейсы в Казань — на 24–26%. Однако по некоторым направлениям цены снизились. Например, перелет из Казани в Сочи в августе подешевел на 12,2% по сравнению с июлем. Минимальная стоимость билета без багажа на 3 августа составляет около 11,2 тысячи рублей.

Билеты из Казани в Москву в августе можно приобрести от 5,4 тысячи рублей, а перелет в Санкт-Петербург — от 7,4 тысячи рублей.

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