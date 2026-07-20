РЖД хотят увеличить сбор за возврат билетов до 10%

Российские железные дороги поддержали идею повысить сбор за возврат билетов. Вместо фиксированных 2 рублей 20 копеек компания предлагает взимать процент от стоимости билета. Это должно сократить число ложных выкупов, когда места скупают без намерения ехать, а затем возвращают перед отправлением.

В РЖД пояснили: в 2020 году ФАС снизила сбор из-за ковида, но бессрочное действие этой меры привело к искусственному дефициту мест. Пассажиры, которые планируют поездки заранее, не могут купить билеты — их выкупают перекупщики или просто недобросовестные граждане.

Цифры говорят сами за себя: в 2025 году вернули более 25 млн билетов — это 23% от всех перевозок. Больше половины возвратов пришлись на последние пять дней до отправления. Из них повторно продали лишь 39%.

ФАС уже разработала новые правила: перевозчики смогут сами устанавливать сбор, но не выше 10% от стоимости неиспользованного билета. РЖД эту инициативу поддерживают.