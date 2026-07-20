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Штрафы за парковку в Казани выросли на 12% – до 307 млн

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани за полгода штрафы за парковку выросли ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За первое полугодие 2026 года казанские автомобилисты заплатили 274 миллиона рублей штрафов за нарушения на муниципальных платных парковках. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. Данные озвучили на «деловом понедельнике» в мэрии.

Всего на автовладельцев наложили штрафов на 307 млн рублей — тоже плюс 12%. Количество рассмотренных дел выросло на 8% и достигло почти 125,3 тысячи.

Основные причины: превышение бесплатного времени, нарушение межинтервальной оплаты, неверный выбор зоны и ошибки при вводе номера. Об этом рассказал начальник управления по организации деятельности административных комиссий Александр Земченко. В мэрии рост связывают с увеличением числа парковочных мест и усилением контроля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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