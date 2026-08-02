Технологии

Автономный отпугиватель птиц и метеостанция: новые разработки для дачи

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Московские школьники представили на конференции...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На научно-практической конференции «Инженеры будущего» московские школьники представили разработки для дачных участков. Среди них — автономный отпугиватель птиц, метеостанция с интеграцией бота и датчики влажности почвы. Подробности рассказали «Известиям» в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Выпускник инженерного класса школы №444 Никита Булаев создал автономное устройство на солнечной батарее. Три инфракрасных датчика с углом обзора 120 градусов замечают приближение стаи на расстоянии до 10 метров, после чего микроконтроллер выходит из спящего режима и включает аудиоплату. Она проигрывает один из 250 голосов хищных птиц в случайном порядке в течение 30 секунд. В дежурном режиме электроника потребляет всего 5 микроампер, поэтому прибор может работать весь сезон. Корпус напечатан на 3D-принтере, в планах — отправка сообщений владельцу и интеграция с системой умного дома.

Ученики 10-го инженерного класса Бауманской инженерной школы №1580 Кира Лобок и Федор Пучков создали метеостанцию на базе микрокомпьютера. Она измеряет температуру и атмосферное давление, а собранные данные передает в бот мессенджера. Бот с интерактивным меню позволяет выбрать сезон, время суток и локацию, после чего строит график. По итогам испытаний отклонение температуры от эталонного термометра составило не более 1,5 градуса, давления — нескольких гектопаскалей. Данные сохраняются в файл: один день измерений занимает 15–20 килобайт.

Ученики школы №853 Лев Алимов, Василий Янин и Матвей Малёжин разработали метод создания датчиков влажности для систем автополива. Чтобы избежать поляризации электродов, они предложили измерять сопротивление почвы переменным током. Наиболее точные результаты получены на частоте 4 килогерца при тестах на песке с влажностью 6,6, 13,3 и 20%. Исследование планируется продолжить на суглинке и черноземе. Проекты готовили к конференции, финал которой прошел в апреле, сейчас авторы доводят устройства до практического применения.

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