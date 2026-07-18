Экономика

В Петербурге за год число квартир на вторичке сократилось на треть

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
На вторичном рынке жилья Петербурга за год числ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Количество выставленных на продажу вторичных квартир в Петербурге за год упало более чем на 30%. Часть продавцов отложила сделки из-за дорогой ипотеки, другие перевели объекты в аренду, где ставки растут.

«Ещё 2 года назад люди звонили и предлагали купить квартиру за живые деньги при скидке 7–10%. Сейчас таких покупателей практически нет: с ними просто никто не станет разговаривать, — объясняет гендиректор агентства „ПИА Недвижимость“ Максим Ельцов. — Если продавец видит стабильный поток звонков, он понимает ценность своего объекта и не готов существенно уступать».

Активного снижения цен от продавцов готового жилья стоит ждать только при переизбытке предложения, которого сейчас нет. Эксперты считают: ситуация сохранится, пока «вторичка» не приблизится по стоимости к новостройкам.

В Петербурге для первоначального взноса при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке требуется 20 среднемесячных зарплат. Для сравнения: в Москве — 19, в Казани — 18, в Нижнем Новгороде и Калининграде — по 16. На первый взнос по ипотеке в 20% работающим петербуржцам придётся копить 6,8 года. За 5 лет средний срок накопления в России вырос в 2,7 раза — с 2,3 года в 2019-м.

В первой половине 2026 года доля рыночных ипотечных выдач в Петербурге достигла 45,2% в деньгах и 63,3% по числу кредитов — выше, чем в среднем по России (33,2 и 52,8%) и в Ленобласти (32,9 и 53,1%). Рост доли базовых программ связывали со снижением ключевой ставки ЦБ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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