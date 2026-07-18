В Петербурге за год число квартир на вторичке сократилось на треть

Количество выставленных на продажу вторичных квартир в Петербурге за год упало более чем на 30%. Часть продавцов отложила сделки из-за дорогой ипотеки, другие перевели объекты в аренду, где ставки растут.

«Ещё 2 года назад люди звонили и предлагали купить квартиру за живые деньги при скидке 7–10%. Сейчас таких покупателей практически нет: с ними просто никто не станет разговаривать, — объясняет гендиректор агентства „ПИА Недвижимость“ Максим Ельцов. — Если продавец видит стабильный поток звонков, он понимает ценность своего объекта и не готов существенно уступать».

Активного снижения цен от продавцов готового жилья стоит ждать только при переизбытке предложения, которого сейчас нет. Эксперты считают: ситуация сохранится, пока «вторичка» не приблизится по стоимости к новостройкам.

В Петербурге для первоначального взноса при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке требуется 20 среднемесячных зарплат. Для сравнения: в Москве — 19, в Казани — 18, в Нижнем Новгороде и Калининграде — по 16. На первый взнос по ипотеке в 20% работающим петербуржцам придётся копить 6,8 года. За 5 лет средний срок накопления в России вырос в 2,7 раза — с 2,3 года в 2019-м.

В первой половине 2026 года доля рыночных ипотечных выдач в Петербурге достигла 45,2% в деньгах и 63,3% по числу кредитов — выше, чем в среднем по России (33,2 и 52,8%) и в Ленобласти (32,9 и 53,1%). Рост доли базовых программ связывали со снижением ключевой ставки ЦБ.