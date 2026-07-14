МИФ вводит проверку рукописей на использование ИИ

После скандала с книгой 23-летнего автора Артёма Ширкунова «Мифология Лавкрафта», в которой нашли признаки генерации нейросетью, издательство МИФ решило проверять тексты на использование искусственного интеллекта. Проверка будет проводиться параллельно с тестом на плагиат. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе издательства.

В МИФе отметили, что в редакционно-издательский процесс вносятся изменения. Время внутренней вычитки рукописей увеличено, обновлены регламенты для редакторов и введена дополнительная ступень контроля. Если после замечаний научного редактора автор добавит новые сноски или цитаты, рукопись отправят на дополнительную экспертизу.

При этом в издательстве признают, что полностью доверять алгоритмам пока рано. Сервисы иногда ошибочно считают сгенерированными даже произведения классиков. Поэтому главным инструментом остается профессиональная редакторская экспертиза: проверка источников, логики, фактов и репутации автора.

Другие крупные игроки рынка тоже обсуждают возможные меры. В «Эксмо» отметили, что рукописи с признаками использования ИИ стали встречаться чаще, но специальной проверки не проводят из-за ненадежности детекторов. «Альпина.Проза» не планирует проверять тексты на ИИ, полагаясь на профессиональную этику авторов. Главный редактор «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов заявил, что использование ИИ как технического помощника допустимо, но полностью написанная нейросетью книга опубликована не будет.

Поводом для пересмотра процедур стала шумиха вокруг книги «Мифология Лавкрафта», вышедшей весной. После публикации читатели обнаружили фактические ошибки и вымышленные цитаты. МИФ признал наличие ошибок и следов генерации ИИ в сносках и списке источников, принес извинения и пообещал подготовить корректные материалы.