Технологии

В России появится первая геймерская платформа для пожилых

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В России разрабатывают первую геймерскую платформу для когнитивных тренировок пожилых людей. Проект «Академия ясного ума» создается при поддержке Института развития интернета и Минздрава России. Об этом сообщили «Известия».

Идея цифровых игр для профилактики возрастных нарушений принадлежит Минздраву. Разработчики учли мировой опыт и согласовали задания с геронтологами.

Заместитель гендиректора ИРИ Андрей Воронков отметил, что платформа будет запущена на «Одноклассниках». Это сделает ее доступной для широкой аудитории старшего возраста.

Ранее замдиректора «Центра цифровых видов спорта» Елена Скаржинская рассказала о пользе видеоигр для пенсионеров. Достаточно получаса командных практик.

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