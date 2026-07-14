Ученые нашли связь вейпов со снижением выносливости у молодежи

Международная группа медиков обнаружила, что использование вейпов и электронных сигарет в молодом возрасте приводит к негативным изменениям в сосудах и легких, снижая физическую выносливость в среднем на 15%. Об этом сообщила пресс-служба Европейского респираторного общества (ERS).

В исследовании приняли участие 75 добровольцев от 18 до 30 лет. Треть из них никогда не курила, 33% употребляли только табак, остальные — только электронные сигареты. Участники прошли тесты на выносливость, сдали кровь и сделали УЗИ артерий во время нагрузок.

Добровольцы крутили педали тренажера до максимального пика активности. Ученые замеряли потребление кислорода, состояние сосудов и сердца. Оказалось, что у курильщиков и вейперов пик выносливости был на 15% ниже, чем у некурящих. Причина — сниженная жизненная емкость легких и худшая реакция сосудов на нагрузку, что вело к быстрому накоплению молочной кислоты в мышцах.

Также в сосудах любителей электронных сигарет нашли следы воспалений, что указывает на схожее с табаком воздействие на кровеносную систему. Ученые призывают разрабатывать меры по снижению потребления вейпов среди молодежи.