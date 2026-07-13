Meta* удалила функцию генерации ИИ-картинок по фото из Instagram**

Компания Meta* отключила скандальную опцию, позволявшую создавать ИИ-изображения на основе фотографий из открытых аккаунтов Instagram**. Функция была запущена в начале недели в составе пакета новых ИИ-инструментов, но, по заявлению компании, «не оправдала ожиданий» и теперь недоступна.

Ранее Meta** анонсировала Muse Image — генератор изображений, одной из функций которого стала возможность упоминать публичный аккаунт через @ и генерировать картинку по его фото без уведомления владельца. Это вызвало немедленную критику пользователей.

«Наша цель заключалась в том, чтобы предоставить полезный творческий инструмент и дать людям контроль над тем, могут ли их публичные материалы использоваться таким образом. Мы услышали отклик и поняли, что эта функция не оправдала ожиданий, поэтому она больше недоступна», — говорится в блоге Meta**.

С момента интеграции ИИ с соцсетями технология часто использовалась для создания откровенных изображений знаменитостей, и платформы пытались ограничить такие сценарии, но защитные механизмы не всегда срабатывали.

* Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

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