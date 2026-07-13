Наука

Интервальное голодание и диета: учёные сравнили эффективность

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Исследование показало, что интервальное голодан...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что интервальное голодание (режим 16/8) не уступает классической низкокалорийной диете по эффективности похудения. В полуторагодичном эксперименте участвовали более 200 человек с лишним весом. Их разделили на три группы: первая практиковала 16-часовое голодание с 8-часовым окном для еды, вторая строго подсчитывала калории, третья получала лишь общие рекомендации. Результаты: обе диетические группы потеряли в среднем по 7 кг, тогда как контрольная — всего 2 кг. При этом показатели массы тела, уровня глюкозы и липидов в крови между группами голодающих и считающих калории статистически не различались. Участники интервального режима реже жаловались на необходимость постоянного самоконтроля. По мнению профессора Леони Хайлбронн из Аделаидского университета, оба метода одинаково работают, поэтому выбор между ними стоит делать на основе личных предпочтений и образа жизни.

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