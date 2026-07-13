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Минниханов посетил производственную площадку КМИЗ-2 в Лаишевском районе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел производственную площадку Казанского медико-инструментального завода (КМИЗ-2) в Лаишевском районе. Его сопровождал глава муниципалитета Ильдус Зарипов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На площадке выпускают одноразовые стерильные медицинские изделия, а также занимаются упаковкой и стерилизацией продукции. Здесь же расположен один из крупнейших в России и единственный в Поволжье центр коммерческой газовой стерилизации медицинских изделий.

Минниханов пообщался с коллективом. Сотрудники поблагодарили руководство республики за поддержку, а Раис РТ выразил признательность за добросовестный труд.

Комплекс в селе Кирби начали строить в 2016 году, а запустили в феврале 2018-го. Площадь промышленных корпусов превышает 7,5 тыс. кв. метров. Основные мощности предприятия находятся в Казани, где производят стоматологические и микрохирургические инструменты.

В этом году КМИЗ отмечает 95-летие. В группе компаний работают 525 человек. Предприятие поставляет более 3 тыс. наименований изделий в Россию и более 40 стран.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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