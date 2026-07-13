Наука

В США запустили нейросеть на ионном квантовом компьютере

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Американские физики впервые запустили нейросеть...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Американские физики впервые реализовали нейросеть для распознавания изображений на базе ионного квантового компьютера. Ученые под руководством профессора Университета штата Мэриленд Виктора Галицкого создали квантовый аналог бинарных многослойных перцептронов. В этой сети роль нейронов выполняют отдельные кубиты, взаимодействующие подобно обычным нейросетям.

Разработка успешно запущена на двух платформах: квантовом процессоре на ионах иттербия и «облачном» компьютере IBM со сверхпроводящими кубитами. В обоих случаях использовалось 16 кубитов, которые пошагово обрабатывали изображения и распознавали цифры.

Квантовая нейросеть превзошла классический ИИ с аналогичным числом слоев. При этом точность оказалась выше расчетной — из-за необъяснимого благотворного влияния шумов. Дальнейшие опыты помогут понять этот эффект.

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