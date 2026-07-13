В США запустили нейросеть на ионном квантовом компьютере

Американские физики впервые реализовали нейросеть для распознавания изображений на базе ионного квантового компьютера. Ученые под руководством профессора Университета штата Мэриленд Виктора Галицкого создали квантовый аналог бинарных многослойных перцептронов. В этой сети роль нейронов выполняют отдельные кубиты, взаимодействующие подобно обычным нейросетям.

Разработка успешно запущена на двух платформах: квантовом процессоре на ионах иттербия и «облачном» компьютере IBM со сверхпроводящими кубитами. В обоих случаях использовалось 16 кубитов, которые пошагово обрабатывали изображения и распознавали цифры.

Квантовая нейросеть превзошла классический ИИ с аналогичным числом слоев. При этом точность оказалась выше расчетной — из-за необъяснимого благотворного влияния шумов. Дальнейшие опыты помогут понять этот эффект.