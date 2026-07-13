Технологии

Раскрыта важная особенность зарядки для смартфона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
При выборе зарядного кабеля для смартфона важна...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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При выборе зарядного кабеля для смартфона стоит обратить внимание на его длину. Как сообщает издание BGR, длина провода — ключевой фактор, который часто упускают из виду. Журналисты объяснили, что при определенных условиях мощность зарядки в слишком длинных кабелях может снижаться, и описали этот эффект с точки зрения физики.

С увеличением длины кабеля растет электрическое сопротивление, а напряжение падает. «Ваш телефон будет заряжаться медленнее с более длинным проводом, чем с коротким», — отметили эксперты. Однако большинство сертифицированных аксессуаров на рынке поддерживают высокую скорость зарядки независимо от длины.

При покупке кабеля рекомендуется проверять наличие сертификата USB-IF — организации, разрабатывающей стандарты USB. Например, популярный стандарт USB-PD гарантирует качество аксессуаров от надежных производителей.

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