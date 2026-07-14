Технологии

Названы самые раздражающие функции Windows

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Журналисты портала MakeUseOf составили список наиболее бесполезных возможностей операционной системы Microsoft. Материал опубликован на сайте издания.

Редактор Брэндон Миниман выделил три особенности Windows, которые его особенно раздражают. Первым делом он очистил экран блокировки. По умолчанию там отображается бегущая строка с новостями, погодой и рекламой. «Теперь на моем экране блокировки только чистая картинка с состоянием батареи и Wi-Fi», — поделился специалист.

Также Миниман раскритиковал виджеты с новостями и погодой в левом нижнем углу панели задач. Он советует зайти в настройки панели задач и убрать галочку с пункта «Виджеты». По его мнению, эти элементы создают визуальный хаос.

Кроме того, автор рекомендовал удалить результаты поиска из меню «Пуск». Если ввести слово «Калькулятор», система найдет не только саму программу, но и ссылки на онлайн-калькуляторы. Чтобы отключить встроенный поиск, журналист предложил отредактировать реестр Windows.

Ранее сообщалось, что Windows 11 получит крупное обновление 26H2 во второй половине 2026 года. В систему добавят встроенный ИИ-сервис Ask Copilot и обновленное меню «Пуск».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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