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Циклон, БПЛА, бензин: тревоги в Татарстане

Служба новостей Автор статьи
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Уходящая неделя принесла Татарстану сразу несколько тревожных событий: атаку беспилотников, приближение мощного циклона и нестабильность на топливном рынке. Inkazan собрал главное. пишет Inkazan.

Циклон «Бернадетт» доберется до республики в воскресенье, 12 июля, и задержится почти на неделю. Метеорологи предупреждают о возможном слиянии двух циклонов — редком явлении, которое может принести шквалы, грозы и град. Службы советуют жителям убрать с балконов незакрепленные вещи и не парковать машины у деревьев.

В ночь на 8 июля Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников. Режим опасности ввели в 3:28 ночи, угроза распространилась на 10 городов, включая Казань и Набережные Челны. Целью стали промышленные объекты в Нижнекамске, предприятия получили повреждения, есть пострадавшие с легкими травмами. В Тукаевском районе поврежден жилой дом, людей госпитализировали. Минобороны отчиталось об уничтожении 415 дронов над регионами страны. Ограничения в Татарстане отменили в 8:19.

ФАС возбудила дела против десяти операторов АЗС в Московском и Оренбургском регионах по подозрению в картельном сговоре и необоснованном росте цен. УФАС по Татарстану начало проверку после 19 жалоб на дефицит топлива. Вице-премьер Александр Новак доложил, что спрос на бензин вырос примерно на треть. Власти ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива до 31 июля. Нефтяным компаниям поручили увеличить поставки в регионы. Владимир Путин назвал трудности временными. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить аграриев топливом для посевной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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