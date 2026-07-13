Автоновости Казани и Мира

BMW экс-судьи Минапова продали на торгах за 11,6 млн рублей

Служба новостей Автор статьи
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Автомобиль BMW X7, конфискованный у бывшего судьи Арбитражного суда Татарстана Аделя Минапова, продан на торгах за 11,6 миллиона рублей. Покупателем стало СМП «Портал», предложившее цену на миллион рублей выше стартовой.

Второй автомобиль — Mercedes-Benz AMG 2021 года выпуска — пока не нашел покупателя. Стартовая стоимость лота составляла более 15,6 миллиона рублей, но заявок не поступило, поэтому дату торгов перенесли.

Ранее прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал иск к Минапову. Дело зарегистрировано в Советском районном суде Казани и отнесено к категории «Споры, связанные с имущественными правами».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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