Технологии

Домен Telegram t.me заблокирован глобально

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Домен t.me, используемый Telegram для коротких ссылок на каналы и профили, перестал открываться в браузерах по всему миру. Причина — установка статуса serverHold оператором доменной зоны .me компанией doMEn по поручению правительства Черногории. Этот статус отключает домен от глобальной системы DNS, из-за чего ссылки не преобразуются в IP-адреса.

Запись о домене обновили 13 июля 2026 года. Причина блокировки пока не раскрывается. Специалисты предполагают, что serverHold может быть следствием юридического спора, проверки, требований правоохранительных органов или технической ошибки. Подтверждений ни одной из версий нет.

Домен остаётся зарегистрированным за Telegram до 2035 года, ограничение касается только DNS-делегирования. Ссылки t.me не работают в мобильных и десктопных браузерах, но продолжают открываться во встроенном браузере Telegram. Само приложение и его основная инфраструктура, включая telegram.org, не затронуты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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