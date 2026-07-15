Стоимость жизни в Казани на 29% ниже, чем в Москве

Стоимость жизни в Казани без учета аренды жилья оказалась на 29,3 процента ниже, чем в Москве. Самый большой разрыв — в ценах на еду в ресторанах и кафе: в столице Татарстана они дешевле более чем на 45 процентов. Если учитывать аренду квартиры, разница достигает 56,3 процента. Такие данные приводят аналитики портала Numbeo.

Продукты в Москве в среднем дороже на 19,6 процента, хотя некоторые товары, например апельсины и салат, там стоят дешевле — на 17,4 и 2,1 процента соответственно. При этом покупательная способность москвичей выше на 22,9 процента.

Снять однокомнатную квартиру в центре Москвы можно за 120 тысяч рублей в месяц, а в Казани — за 51 тысячу рублей, что на 135 процентов меньше. «Однушка» на окраине столицы обойдется в 63 тысячи рублей, в Казани — в 29,6 тысячи рублей (разница 113 процентов). Разрыв в ценах на трехкомнатные квартиры достигает 100–200 процентов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют запустить программу арендного жилья от государства и застройщиков. Эта инициатива может стать актуальной на фоне ужесточения правил оформления семейной ипотеки.