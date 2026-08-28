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Татарстанцы провели лето за чтением Булгакова и просмотром современной киноадаптации «Графа Монте-Кристо»

Служба новостей Автор статьи
Холдинг ON Медиа, входящий в группу компаний МТ...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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Холдинг ON Медиа, входящий в группу компаний МТС, провел исследование и выяснил, как жители Татарстана провели летний цифровой досуг. По данным аналитиков, татарстанцы вошли в топ-5 самых активных пользователей онлайн-кинотеатра и книжного сервиса.

Наиболее популярными жанрами среди пользователей онлайн-кинотеатра КИОН от МТС за три летних месяца стали триллер, драма и боевик. Чаще всего время за просмотром контента проводили пользователи 35-44 лет, при этом женщины 55-64 лет отличились самыми продолжительными сессиями, а наименьшими – мужчины 18-24 лет. По активности смотрения Татарстан оказался на пятом месте среди российских регионов.

По числу просмотров в республике новое прочтение «Графа Монте-Кристо» при участии Любови Аксеновой и Петра Федорова под названием «Холод» (18+) заняло первое место. На втором – «Приговор» (18+) с Антоном Васильевым, персонаж которого пытается вырваться из оков прошлого и начать новую жизнь. На третьей строчке расположилась криминальная комедия «Нам кранты» (18+). В топ-5 также вошли криминальная драма «Коммерсант» (18+) и паранормальная комедия о лжеэкстрасенсе «Зовите Витю!» (16+).

Часть татарстанцев предпочла кино и сериалам книги. Татарстан остается одним из активных регионов с заядлыми книголюбами: по времени потребления произведений в «КИОН Строках» республика занимает третью строчку. Этим летом жители региона чаще всего читали «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова (16+), «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд (16+), «Тоннель» Яны Вагнер (18+), «Все, что мы не завершили» Ребекки Яррос (18+) и «Лес» Светланы Тюльбашевой (16+).

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