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Опрос ВТБ: 66% жителей ПФО готовы попробовать операции в цифровых рублях с 1 сентября

Служба новостей Автор статьи
Больше половины жителей округа готовы попробова...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Больше половины жителей округа готовы попробовать операции в цифровых рублях после начала его широкого использования с 1 сентября — таковы результаты опроса ВТБ*. Из них 30% готовы сразу открыть счёт, ещё 36% — когда встретят такой способ оплаты в магазинах.

По мнению респондентов из ПФО, чаще всего цифровой рубль будет использоваться для оплаты товаров и услуг (48%**), а также платежей государству — налогов, пошлин, штрафов (46%). Ещё 45% ожидают его использования для государственных выплат, 36% — для переводов между людьми. Каждый пятый рассматривает переводы за границу с низкой комиссией, а 15% интересуются автоматическими сделками на основе смарт-контрактов.

Среди главных преимуществ цифрового рубля жители ПФО чаще всего называли отсутствие или снижение комиссии за переводы и платежи (62%**). 42% отметили, что деньги будут храниться на платформе Банка России, а доступ к счёту можно будет получить из приложений разных банков. 29% указали на большую прозрачность государственных расходов, каждый пятый — на появление смарт-контрактов, 15% — на возможность быстрых переводов за границу.

70% жителей ПФО готовы получать зарплату в цифровых рублях, но только 18% — без всяких дополнительных условий, еще 45% при этом рассчитывают на дополнительные бонусы или выгоды, а еще 7% — если так решит работодатель или государство.

Что касается смарт-контрактов, почти половине опрошенных интересны автоматически исполняемые сделки с участием государства, около трети заинтересованы в смарт-контрактах между физлицами, а 27% — с участием бизнеса.

*Опрос проведён в августе 2026 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
**Можно было выбрать несколько вариантов ответа.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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