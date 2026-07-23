Экономика

Минниханов потребовал усилить налоговую дисциплину в Татарстане

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Рустам Минниханов призвал к жесткой финансовой ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Доходы бюджета Татарстана в первом полугодии 2026 года выросли на 11%, а госдолг сократился на 24 миллиарда рублей. Однако раис республики Рустам Минниханов заявил, что расслабляться рано, и призвал соблюдать жесткую финансовую дисциплину. Годовой план по сборам выполнен лишь на 54,4%, что требует создания запаса прочности из-за возможных рисков.

Особое беспокойство вызвало снижение поступлений налога на прибыль предприятий. Минниханов поручил индивидуально разобраться с проблемами каждого предприятия. Он также указал на неэффективную работу министерств и муниципалитетов по взысканию налоговой задолженности, которая составляет 12,5 миллиарда рублей, из них 6,5 миллиарда — долги банкротов.

Глава республики потребовал усилить контроль за самозанятыми и бороться с неформальной занятостью. Ранее сообщалось, что Татарстан готов списать большую часть долга Казани по Универсиаде-2013 на сумму 20,03 миллиарда рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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