Экономика

Свежие огурцы подешевели на 44,6% с начала года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
По данным Росстата, с начала года свежие огурцы...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С начала года наибольшее снижение цен среди продуктов питания показали свежие огурцы — их стоимость упала на 44,59%, следует из анализа ТАСС данных Росстата.

На втором месте помидоры свежие (минус 13,73%), на третьем — сливочное масло (6,67%). Также в пятерку лидеров по удешевлению вошли рис шлифованный (3,34%) и твердые сыры (3,14%).

Кроме того, с начала года снизились цены на молочную продукцию: ультрапастеризованное молоко — на 2,93%, сметану — на 2,38%, творог — на 1,34%. Куриные яйца и вареная колбаса подешевели на 0,63% и 0,51% соответственно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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