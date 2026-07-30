Свежие огурцы подешевели на 44,6% с начала года

С начала года наибольшее снижение цен среди продуктов питания показали свежие огурцы — их стоимость упала на 44,59%, следует из анализа ТАСС данных Росстата.

На втором месте помидоры свежие (минус 13,73%), на третьем — сливочное масло (6,67%). Также в пятерку лидеров по удешевлению вошли рис шлифованный (3,34%) и твердые сыры (3,14%).

Кроме того, с начала года снизились цены на молочную продукцию: ультрапастеризованное молоко — на 2,93%, сметану — на 2,38%, творог — на 1,34%. Куриные яйца и вареная колбаса подешевели на 0,63% и 0,51% соответственно.