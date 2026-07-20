Лунную станцию защитят от опасной пыли: проект шлюза
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Российские инженеры разработали шлюзовой отсек для будущей лунной станции. Модуль диаметром около 2,2–2,4 метра создали специалисты Московского авиационного института и Федерального медико-биологического агентства. Его главная задача — испытать технологии, которые пригодятся при освоении спутника Земли.
Внутри шлюза разместят системы теплового контроля и подключения скафандров к бортовому питанию. Но ключевая проблема, которую предстоит решить, — лунная пыль. Реголит состоит из микроскопических частиц с острыми зазубренными краями. Попадая на кожу, они вызывают раздражение и аллергию, а вдыхание может повредить легочную ткань.
Сейчас рассматривают два способа борьбы с пылью. Первый — механическая очистка. Второй — удаление частиц переменным током, который подают на внешнюю оболочку скафандров. Какой из методов окажется эффективнее, покажут испытания на прототипе станции.
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