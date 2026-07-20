Технологии

Лунную станцию защитят от опасной пыли: проект шлюза

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Российские инженеры создали проект шлюзового от...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Российские инженеры разработали шлюзовой отсек для будущей лунной станции. Модуль диаметром около 2,2–2,4 метра создали специалисты Московского авиационного института и Федерального медико-биологического агентства. Его главная задача — испытать технологии, которые пригодятся при освоении спутника Земли.

Внутри шлюза разместят системы теплового контроля и подключения скафандров к бортовому питанию. Но ключевая проблема, которую предстоит решить, — лунная пыль. Реголит состоит из микроскопических частиц с острыми зазубренными краями. Попадая на кожу, они вызывают раздражение и аллергию, а вдыхание может повредить легочную ткань.

Сейчас рассматривают два способа борьбы с пылью. Первый — механическая очистка. Второй — удаление частиц переменным током, который подают на внешнюю оболочку скафандров. Какой из методов окажется эффективнее, покажут испытания на прототипе станции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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