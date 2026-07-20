Минфин приостановил аукционы по размещению ОФЗ

Министерство финансов России объявило о временной остановке аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Решение принято для стабилизации ситуации на финансовом рынке, сообщается на сайте ведомства.

«Настоящим Минфин России информирует о приостановке аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — говорится в уведомлении.

Ранее, в марте, ведомство уже приостанавливало операции с валютой и золотом из-за изменения бюджетного правила. А в мае стало известно о снижении нефтегазовых доходов страны на 38,3% за первые четыре месяца года.

Впрочем, высокие весенние цены на нефть помогли компенсировать недополученные доходы января и февраля.