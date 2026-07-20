Путин наградил главу Минкульта Татарстана медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении министра культуры Татарстана Ирады Аюповой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоено электромонтеру АО «ТАНЕКО» Фариду Шайхиеву. Медалью ордена «Родительская слава» отмечены две семьи из республики — Сагитовы и Шпякины.
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