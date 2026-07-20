Новости Татарстана

Путин наградил главу Минкульта Татарстана медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Президент Владимир Путин подписал указ о награждении министра культуры Татарстана Ирады Аюповой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоено электромонтеру АО «ТАНЕКО» Фариду Шайхиеву. Медалью ордена «Родительская слава» отмечены две семьи из республики — Сагитовы и Шпякины.

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