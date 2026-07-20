Патриарх Кирилл прибыл в Казань, его встретил Минниханов
В казанский аэропорт прилетел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На трапе его встретили раис Татарстана Рустам Минниханов, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и мэр Казани Ильсур Метшин, сообщили в пресс-службе главы республики.
Патриарх осмотрит ход реставрации Петропавловского собора. А 21 июля он освятит восстановленный храм Николы Тульского в Казанском Богородицком монастыре.
В этот же день в Татарстанской митрополии отметят явление Казанской иконы Божией Матери. В столице пройдет крестный ход и патриаршее богослужение.
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