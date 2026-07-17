Экономика

США нарастили импорт российского сыра до рекорда

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
США в 2026 году установили рекорд по импорту ро...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Соединенные Штаты за январь—май 2026 года закупили российского сыра на 133,8 тысячи долларов — это исторический максимум. Годом ранее сумма составляла 96,3 тысячи. Основными поставщиками сыра на американский рынок остаются Италия и Франция: они экспортировали на 210,8 и 121 миллион долларов соответственно. Испания поставила сыра на 47,8 миллиона. Доля России — менее процента.

Параллельно российский сыр бьет рекорды в Грузии. По итогам 2026 года поставки туда выросли в 1,7 раза, до 705,9 тысячи долларов. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. В мае Россия стала крупнейшим поставщиком сыра в Грузию.

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