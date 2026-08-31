Индии для статуса развитой экономики нужен рост ВВП на 9,25% в год

По оценке Bloomberg, для получения статуса развитой экономики к 2047 году Индии необходимо обеспечивать рост ВВП примерно на 9,25% в год на протяжении 21 года. Аналитики сомневаются, что текущие темпы позволят достичь этой цели.

В прошлом квартале индийская экономика выросла более чем на 7%, однако этого недостаточно. Среднегодовой рост за 2000–2024 годы составлял 6,3%, что ниже потенциального уровня в 7,5–8%. За последние 50 лет темпы в 9,25% и выше фиксировались лишь трижды — в 1975, 1988 и 2021 годах.

Если рост останется ниже 8% в год, страна рискует попасть в ловушку среднего дохода. Сейчас доход на душу населения составляет $2813, а для преодоления порога высокого дохода к 2047 году этот показатель должен превысить $18 тыс. Ускорить рост может развитие обрабатывающей промышленности, однако ее доля в ВВП уже более десяти лет держится на уровне 16–17% при целевых 25%.

Для поддержки экономики власти планируют занять рекордные 17,2 трлн рупий ($187 млрд) в финансовом году, который начнется 1 апреля, что на 18% больше текущего года. Также правительство прогнозирует снижение дефицита бюджета до 4,3% ВВП с нынешних 4,4%. Кроме того, по данным отчета NITI Aayog, около 87 млн молодых индийцев не работают и не учатся, что ограничивает потенциал роста.