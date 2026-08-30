Новости Казани

Единство в тюбетейках: как Казань отметила свое 1021-летие

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казань отметила 1021-летие и 36-летие суверенит...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани 30 августа с размахом отметили сразу два праздника: 1021-летие города и 36-летие суверенитета Татарстана. С утра в Старо-Татарской слободе прошел фестиваль «Уйнагыз, гармуннар!», а на набережной Кабана развернулась ярмарка «Печэн базары» с тюбетейками и винилом. Главной сценой стала площадка у Центра семьи «Казан», где выступали Гузель Уразова и Uma2rman. Между гостями сновали роботы-доставщики, загадывали загадки и дарили подарки. Завершился праздник в 22:00 пятиминутным салютом над Казанкой.

В подарок городу открылись музей на базе настоящего Ту-144 в КНИТУ-КАИ и школа фигурного катания за 1,3 млрд рублей. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, пришедшая на открытие, не сдержала слез. В Ново-Савиновском районе по программе «Наш двор» благоустроили пространство у озера: сделали пирс и набережные, высадили более тысячи деревьев.

Без ложки дегтя не обошлось. На ярмарке ремесленников посетители возмутились двойными наценками: кукморские носки стоили 200–300 рублей вместо привычных 100. Мастера объяснили это дорогой арендой. Вторым разочарованием стал ретро-троллейбус «ЗиУ-9», которого казанцы прождали полтора часа — раритет ехал слишком осторожно. А перед салютом произошел транспортный коллапс: на остановке «Батурина» образовалась давка, несмотря на спецподачу 44 дополнительных машин.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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