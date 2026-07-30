В Татарстане назвали лучшие творог и сметану по итогам дегустации

Госалкогольинспекция Татарстана устроила дегустацию творога и сметаны и выбрала победителей. Среди 20-процентной сметаны первое место взяла «Пестравка» из Самарской области. Второе — «Вкусняев» из Елабуги, третье — «Каждый день» из Удмуртии.

В категории пятипроцентного творога лидером стало «Простоквашино» из Чувашии. На втором снова «Вкусняев» (Елабуга), на третьем — «Село Зеленое» из Удмуртии.

Каждую неделю специалисты проверяют качество 24 социально значимых продуктов. Доля несоответствующей продукции снижается, но мониторинг продолжается. Татарстан занимает 4-е место в России по производству молока.