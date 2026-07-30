Новости Казани

Казанцы увидели репетицию авиашоу «Я выбираю небо»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани прошла репетиция авиашоу «Я выбираю не...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В небе над Казанью заметили Ту-214: накануне авиационного праздника прошла репетиция шоу «Я выбираю небо». Видео с тренировки опубликовал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ту-214 — один из ключевых самолётов казанского авиазавода имени Горбунова.

Сам авиапраздник состоится в субботу, 1 августа, у Центра семьи «Казан». В программе — выступления творческих коллективов, детская программа, выставки и, конечно, само авиашоу.

«Приходите, будет здорово!» — пригласил Минниханов.

Помимо лётной программы, гостей ждут интерактивные площадки, выставка техники и творческие мастер-классы. Вход на праздник свободный.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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