Казанцы увидели репетицию авиашоу «Я выбираю небо»

В небе над Казанью заметили Ту-214: накануне авиационного праздника прошла репетиция шоу «Я выбираю небо». Видео с тренировки опубликовал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ту-214 — один из ключевых самолётов казанского авиазавода имени Горбунова.

Сам авиапраздник состоится в субботу, 1 августа, у Центра семьи «Казан». В программе — выступления творческих коллективов, детская программа, выставки и, конечно, само авиашоу.

«Приходите, будет здорово!» — пригласил Минниханов.

Помимо лётной программы, гостей ждут интерактивные площадки, выставка техники и творческие мастер-классы. Вход на праздник свободный.