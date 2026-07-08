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В Татарстане стартовала акция «Продвижение безопасности»

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В Татарстане стартовала акция «Продвижение безо...

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В Татарстане началась акция «Продвижение безопасности», нацеленная на повышение безопасности на перекрестках. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель социальной кампании Дарья Закаличная. пишет Татарстан-24.

Мероприятия продлятся с июля по ноябрь и охватят 40 регионов России. В Приволжском федеральном округе они пройдут в Казани, Нижнем Новгороде, Пензе и Ульяновске. Планируется комплексная работа, включая публикации в СМИ.

Акция призвана снизить аварийность на дорогах республики. С начала года в Татарстане зафиксировано 1448 ДТП, в которых погиб 151 человек. Из них 368 аварий произошли на перекрестках, унеся жизни 14 человек и ранив 468. Причинами часто становятся нарушения водителей: за тот же период на перекрестках выявлено 18 тыс. случаев игнорирования сигналов светофора.

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