ЦБ предложил ограничить игровые механики в приложениях для инвесторов

Банк России выступил с инициативой ввести регулирование геймификации на финансовом рынке. Регулятор планирует ограничить использование недобросовестных игровых механик в приложениях для инвесторов. Это должно защитить пользователей от излишних рисков, связанных с вовлекающими элементами, которые могут подталкивать к необдуманным решениям. Конкретные меры пока не раскрыты.