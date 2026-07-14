Экономика

ЦБ предложил ограничить игровые механики в приложениях для инвесторов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Банк России предложил ввести регулирование гейм...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Банк России выступил с инициативой ввести регулирование геймификации на финансовом рынке. Регулятор планирует ограничить использование недобросовестных игровых механик в приложениях для инвесторов. Это должно защитить пользователей от излишних рисков, связанных с вовлекающими элементами, которые могут подталкивать к необдуманным решениям. Конкретные меры пока не раскрыты.

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