Спрос на ремонт реноваторов в Татарстане взлетел на 75%

Татарстанцы всё чаще предпочитают чинить, а не покупать новое. Спрос на ремонт реноваторов подскочил на 75% по сравнению с прошлым летом. На втором месте — чистка систем подачи воды (+71%), на третьем — миксеры (+63%). Такие данные приводит «Реальное время».

Абсолютным лидером по числу обращений остаются кондиционеры — почти 6% всех заказов. Следом идут смартфоны, планшеты, холодильники (по 3%), стиральные машины и телевизоры. Мастера чаще всего заправляют фреон, меняют дисплеи, термостаты и ТЭНы.

Ранее аналитики подсчитали: две трети россиян звонят мастерам после собственных неудачных попыток починить вещь. При этом 66% стараются сэкономить на материалах, а 42% делают часть работ сами.