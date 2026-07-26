Экономика

Спрос на ремонт реноваторов в Татарстане взлетел на 75%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане спрос на ремонт реноваторов вырос ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Татарстанцы всё чаще предпочитают чинить, а не покупать новое. Спрос на ремонт реноваторов подскочил на 75% по сравнению с прошлым летом. На втором месте — чистка систем подачи воды (+71%), на третьем — миксеры (+63%). Такие данные приводит «Реальное время».

Абсолютным лидером по числу обращений остаются кондиционеры — почти 6% всех заказов. Следом идут смартфоны, планшеты, холодильники (по 3%), стиральные машины и телевизоры. Мастера чаще всего заправляют фреон, меняют дисплеи, термостаты и ТЭНы.

Ранее аналитики подсчитали: две трети россиян звонят мастерам после собственных неудачных попыток починить вещь. При этом 66% стараются сэкономить на материалах, а 42% делают часть работ сами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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