Миллион баррелей индийского бензина покрыл лишь суточную потребность РФ

Поставки индийского бензина в Россию за два месяца достигли 1 млн баррелей, однако при летнем потреблении около 110 тыс. тонн в сутки этого объема хватило бы лишь на один день. Данные об импорте привело агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на отслеживание морских перевозок и источники в нефтяной отрасли.

Согласно опубликованным цифрам, в августе Россия ввозила по морю примерно 125 тыс. баррелей бензина ежедневно, что соответствует 470 тыс. тонн в месяц. Из общего объема на индийские поставки в июле-августе пришлось 118 тыс. тонн, или 1 млн баррелей. Индия стала одним из основных поставщиков горючего на российский рынок.

Большая часть импортированного из Индии бензина произведена на НПЗ «Вадинар» в штате Гуджарат, который входит в компанию Nayara Energy. 50% этой компании принадлежит «Роснефти», отмечает PTI.

В числе других зарубежных поставщиков бензина в Россию в открытых источниках назывались Беларусь, Турция и Марокко.