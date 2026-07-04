ИИ определит нарушение пигментации кожи на раннем этапе

Искусственный интеллект способен выявлять нарушения пигментации кожи на самых ранних стадиях. Это стало возможным благодаря новым алгоритмам машинного обучения. Во многих направлениях медицины, где врачи работают с изображениями — дерматологии, рентгенологии и других областях диагностики — результат часто зависит от опыта специалиста. Умение интерпретировать визуальные признаки в клиническом контексте играет ключевую роль. Теперь ИИ может помочь в этом процессе, повышая точность диагностики.