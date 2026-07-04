Технологии

ИИ определит нарушение пигментации кожи на раннем этапе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Искусственный интеллект способен выявлять нарушения пигментации кожи на самых ранних стадиях. Это стало возможным благодаря новым алгоритмам машинного обучения. Во многих направлениях медицины, где врачи работают с изображениями — дерматологии, рентгенологии и других областях диагностики — результат часто зависит от опыта специалиста. Умение интерпретировать визуальные признаки в клиническом контексте играет ключевую роль. Теперь ИИ может помочь в этом процессе, повышая точность диагностики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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