На молодежном саммите в Казани обсудят креативную экономику

Казань с 26 по 30 августа примет V Казанский глобальный молодежный саммит. Платформа «Городские модераторы» организует две открытые дискуссии в Центре уникального мастерства (ЦУМ). Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Первая сессия «Контент как новая образовательная система» стартует в 15:30. Эксперты обсудят, почему люди доверяют контенту больше, чем традиционному образованию, и как это влияет на роль учебных заведений.

Вторая дискуссия «Креативная экономика без иллюзий» начнется в 17:00. Участники поговорят о том, как превратить идеи в прибыльный рынок: от проработки продукта до масштабирования и монетизации.

Саммит соберет 250 делегатов из 40 стран. Ключевая тема — образование и подготовка кадров для устойчивого развития. Также гостей ждут фестиваль науки, открытые образовательные сессии и культурный фестиваль.