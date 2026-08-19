Новости Казани

На молодежном саммите в Казани обсудят креативную экономику

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Казань с 26 по 30 августа примет V Казанский глобальный молодежный саммит. Платформа «Городские модераторы» организует две открытые дискуссии в Центре уникального мастерства (ЦУМ). Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Первая сессия «Контент как новая образовательная система» стартует в 15:30. Эксперты обсудят, почему люди доверяют контенту больше, чем традиционному образованию, и как это влияет на роль учебных заведений.

Вторая дискуссия «Креативная экономика без иллюзий» начнется в 17:00. Участники поговорят о том, как превратить идеи в прибыльный рынок: от проработки продукта до масштабирования и монетизации.

Саммит соберет 250 делегатов из 40 стран. Ключевая тема — образование и подготовка кадров для устойчивого развития. Также гостей ждут фестиваль науки, открытые образовательные сессии и культурный фестиваль.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Новости России

13 часов назад

Билайн предложил родителям бесплатно подключить «Детский режим» к началу учебного года

тараканы в комнате

Кулинария

день назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Гид по Казани

2 дня назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

эпиляция диодным лазером в спб в Санкт-Петербурге

Не у нас

15 часов назад

Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси

Не у нас

день назад

Российские операторы стали открывать зарубежные сервисы без VPN

Кулинария

14 часов назад

Кабачки больше не жарю партиями: выкладываю слоями с сыром и отправляю в духовку

Кулинария

12 часов назад

Лук в котлеты больше не режу кубиками: после одного приема фарш получается сочнее

Кулинария

день назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут
Новости Татарстана
16 часов назад

Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн на развитие инфраструктуры

На развитие промпарков «Арский» и «Турбина» нап...

Технологии

52 минуты назад

Take-Two добивается удаления утечки материалов GTA VI

Новости России

день назад

Татарстанцы стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

Технологии

час назад

Google введет суточную задержку для установки APK на Android

Кулинария

2 часа назад

Шарлотка оседает после духовки из-за одного действия: дверцу открывают слишком рано
Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ип...
Новости Татарстана
день назад

Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ипотеке в июле

Новости Казани

2 часа назад

На молодежном саммите в Казани обсудят креативную экономику

Новости Казани

4 часа назад

В Казани заложили аллею дружбы России и Китая

Технологии

4 часа назад

После взлома Hugging Face ИИ OpenAI компания ужесточила защиту
МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьб...
Новости России
6 дней назад

МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьбе со стереотипами