Экономика

Долг умершего аргентинца может превысить 30 млн песо из-за процентов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Суд в Аргентине обязал наследников выплатить до...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Суд аргентинского города Баиа-Бланка постановил, что наследники умершего мужчины обязаны погасить его кредит, оформленный в 2009 году. Итоговая сумма с учётом процентов и судебных издержек, по оценкам местных юристов, может составить от 10 до 30 млн песо (от 534 тыс. до 1,6 млн руб.), что потенциально превышает стоимость всего наследства.

В 2009 году мужчина взял кредит в 9 тыс. песо (около 270 тыс. руб. по курсу того времени). Гарантом выступил Фонд гарантийных выплат Буэнос-Айреса, который взял на себя 70% суммы. После просрочки выплат фонд погасил задолженность перед банком и подал иск о взыскании с должника.

Судья учла, что наследники находятся в процессе раздела наследства, и обязала сначала рассчитаться с фондом. Конкретная сумма долга не определена — её рассчитают с учётом инфляции, изменения курса песо и накопленных за 17 лет судебных расходов.

Согласно местному гражданскому кодексу, если наследства недостаточно для покрытия долга, кредитор не может претендовать на личное имущество наследников, за исключением случаев, предусмотренных законом. В данной ситуации, по мнению юристов, долг может значительно превысить размер наследства.

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