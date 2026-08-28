GTA 6 после 27-минутного показа: PS5 вряд ли выдаст больше 30 FPS

После 27-минутного показа GTA 6 главный вопрос — как игра поведёт себя на базовой PS5. Rockstar пока не назвала точную частоту кадров и другие показатели производительности, сообщает BGR.

Netflix подтвердил, что геймплей в ролике записан на стандартной PS5. Для сравнения, GTA 5 на текущих консолях выдавала 30 FPS в нативном 4K, а 60 FPS достигались только в режиме Performance с апскейлом. GTA 6 выглядит заметно сложнее, поэтому более высокая производительность маловероятна.

По данным Flow Games, GTA 6 может быть ограничена 30 FPS, но это ещё не окончательно. Для многих игроков это приемлемо из-за огромного и интерактивного мира. При этом цена в 80 долларов вряд ли отпугнёт фанатов, а дата выхода на ПК остаётся неизвестной.

В ролике заметны небольшие визуальные огрехи, которые могут быть следствием компрессии Netflix. Окончательное впечатление о производительности сложится только после релиза, когда игроки проверят игру в реальных условиях.